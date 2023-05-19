 التعليم: إحالة من تورط في تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالدقهلية للنيابة - بوابة الشروق
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التعليم: إحالة من تورط في تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالدقهلية للنيابة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الجمعة 19 مايو 2023 - 12:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 مايو 2023 - 12:14 ص

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه فور حدوث واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية اليوم، تم إلغاء الامتحان وتأجيله ليوم السبت المقبل الموافق ٢٠ مايو.

كما وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإحالة كل من تورط أو تسبب في واقعة التسريب أو قصر في الإجراءات المنظمة لسير الامتحانات بالمحافظة للنيابة العامة.

وأضاف المتحدث الرسمي في تصريحات صحفية أن الدكتور رضا حجازي شدد على كافة المديريات التعليمية بعدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني خلال الامتحانات، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التي تتضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع حالات الغش التي يتم رصدها.

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