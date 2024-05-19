دافع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن فلسفته وأسلوب اللعب خلال مواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أن لقاء الإياب في القاهرة سيكون صعبا للغاية.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "كانت مباراة قوية مثلما توقعت، وفي الشوط الأول لم نقدم الأداء المطلوب أو تنفيذ ما أريده، والشوط الثاني كان شكلنا أفضل كثيرا".

وأشار المدرب السويسري "النهائي من شوطين، والثاني في القاهرة يجب أن ندافع بشكل جيد ونغلق المساحات مع مخاطرة هجومية على ملعبنا لتحقيق الفوز".

وشدد "في كل مباراة مع الأهلي هدفي الفوز دائما، ولم ألعب على التعادل، ولكن التعادل السلبي نتيجة مقبولة".

وحذر المدير الفني للأهلي "بالنسبة للقاء العودة فالترجي فريق كبير وقوي وخلق فرصتين في الشوط الأول لذا يجب الحذر في مباراة القاهرة وأن نتسم بالتركيز والصلابة الدفاعية ونسجل الأهداف لنفوز باللقب".

واكتفى الأهلي بتعادل سلبي أمام الترجي في رادس خلال مباراة أدارها الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويتجدد اللقاء إيابا بين الفريقين على ستاد القاهرة يوم السبت المقبل.