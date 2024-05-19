أذربيجان تبدي استعدادها للمساعدة بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم بعد حادث مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد في مقاطعة جبلية نائية بالقرب من الحدود بين البلدين.

وأفادت قناة "برس تي في" بأن رئيسي وعلييف افتتحا مشروع سد على الحدود اليوم الأحد، قبل حادث المروحية في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

ويشترك جزء من الحدود الشمالية للمقاطعة مع أذربيجان. وقال علييف في منشور على منصة إكس: "اليوم، بعد توديع الرئيس الودود للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، تلقينا بقلق بالغ خبر الهبوط الاضطرارى الصعب لمروحية كانت تقل الوفد الأعلى مستوى في إيران.

ندعو الله عز وجل للرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق. كدولة جارة وصديقة وشقيقة ، تقف جمهورية أذربيجان على أهبة الاستعداد لتقديم أي مساعدة ضرورية".