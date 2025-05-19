استقبل المتحف المصري الكبير، اليوم، السيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط والشؤون العربية، والمستشار رفيع المستوى للشؤون الإفريقية، وذلك في إطار زيارته الرسمية الأولى إلى جمهورية مصر العربية.

رافق بولس وفد أمريكي رفيع المستوى، حيث حرص على زيارة المتحف للتعرّف عن كثب على الكنوز الأثرية التي يزخر بها، والاطلاع على أبرز ملامح الحضارة المصرية القديمة التي يعرضها المتحف بأسلوب حديث ومتطور.

وكان في استقباله الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، الذي اصطحب الضيف والوفد المرافق له في جولة شملت الساحة الخارجية والبهو الرئيسي والدَّرَج العظيم، وصولاً إلى قاعات العرض الرئيسية التي تسرد فصولاً متنوعة من تاريخ مصر، منذ عصور ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

وأعرب السيد مسعد بولس، في ختام زيارته، عن بالغ إعجابه بالمتحف وبالنهج المبتكر في أساليب العرض، مؤكداً أن المتحف يُعد منارة ثقافية عالمية تعكس عراقة الحضارة المصرية وتُقدّمها للعالم وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثقافية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتأكيد على أهمية التراث كجسر للتواصل والتفاهم بين الشعوب.