محافظة الشرقية عن تعديات البناء: نتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين ونزيلها في المهد

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة الشرقية برئاسة وإشراف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جهودها لمواجهة التعديات المخالفة للقانون في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وسط تأكيد من جانب المسئولين على اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة حيال أي مسئول يثبت تقاعسه عن متابعة تلك التعديات وعدم إزالتها في المهد.

وأكدت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدثة الرسمية باسم محافظة الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية لا تدخر أية مجهودات في متابعة مخالفات البناء والتعديات المخالفة للقانون؛ تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القرية باتخاذ الإجراءات القانونية فور رصد أية مخالفات.

وأوضحت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، في تصريحات لـ«الشروق»، أن تعليمات محافظ الشرقية صارمة في هذا الشأن وتلقى متابعة على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت إلى أنه حال رصد أي تقاعس من جانب الأجهزة التنفيذية ومسئولي المتابعة في المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القرية تجري على الفور إحالة المتقاعسين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وشددت المتحدثة الرسمية باسم محافظة الشرقية، على أن وقائع التقصير والإهمال من جانب مسئولي المحليات ومتابعة التعديات، والتي أحيلت جميعها إلى التحقيق هي وقائع تكاد تكون قليلة؛ حيث إن هناك متابعة دورية لكفاة المخالفات بمختلف أنحاء المحافظة.