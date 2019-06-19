الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الياباني يبحثان قضية نيسان الأسبوع المقبل

يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قضية شركة نيسان لصناعة السيارات، خلال اجتماع الأسبوع المقبل قبيل قمة قادة مجموعة العشرين في اليابان، حسبما قال مسؤول بالحكومة الفرنسية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأربعاء عن المسؤول قوله إن فرنسا تدفع من أجل إقامة روابط صناعية أكثر قوة بين شركة رينو، أكبر شركة لصناعة السيارات في فرنسا وشريكتها نيسان اليابانية. وقد تأثر التحالف المستمر منذ عقدين من الزمن سلبا منذ اعتقال كارلوس غصن رئيس تحالف رينو- نيسان في اليابان نوفمبر.

وتزايدت التوترات عندما سعى رئيس رينو الجديد جان دومينيك سينارد إلى صفقة ضخمة مع مجموعة فيات كرايسلر بدون إبلاغ الشركة اليابانية.

وانتهت المحادثات عندما رفضت نيسان دعم الصفقة. وتعهدت فرنسا، المساهم الأكبر في رينو بإصلاح العلاقات مع نيسان قبل أي صفقة مع فيات.