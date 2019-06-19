تقرير ياباني يستبعد عقد اجتماع بين سول وطوكيو على هامش قمة العشرين

ذكر تقرير ياباني أنه من غير المرجح أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي محادثات قمة على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية الأسبوع القادم، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "سانكي شيمبون" اليابانية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الياباني، شينزو أبي قد قرر ألا يعقد اجتماعا مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، على هامش المنتدى العالمي، حيث إن آبي يعتقد أن مثل ذلك الاجتماع لن يكون مثمرا، لأن كوريا الجنوبية لا تعطي أي علامات على أن العلاقات الثنائية يمكن أن تتحسن في الوقت الحاضر.

وقالت الصحيفة إن آبي اتخذ هذا القرار بعد أن رفضت سول قبول دعوات طوكيو لإنشاء لجنة تحكيم من أجل مناقشة الأحكام الصادرة مؤخراً عن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية لصالح ضحايا العمل القسري خلال زمن الحرب في اليابان.

وعند سؤاله عن موقف سول من مثل هذه اللجنة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي دوري، إن سول تحترم أحكام المحكمة العليا وتتعامل مع القضية بحكمة في ضوء الحاجة إلى إقامة علاقات ثنائية موجهة نحو المستقبل مع اليابان.

وأضافت الصحيفة اليابانية أن سول رفضت فعليًا دعوات طوكيو، مما دفع آبي إلى اتخاذ قرار بعدم عقد قمة مع مون.