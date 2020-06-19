الإمارات تسجل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 44 ألفًا و145 حالة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أضافت الوزارة أن البلاد سجلت وحالتين وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 300 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 30 ألفًا و996 حالة حتى الآن، منهم 755 خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 8.6 ملايين حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 456 ألف حالة.