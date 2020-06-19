تدخلات جراحية عاجلة لإنقاذ مصابى كورونا بمستشفيات شبين الكوم التعليمي ودمنهور التعليمي

تعافى 18 حالة وخروجهم من مستشفى الأحرار التعليمى

إنقاذ حياة مريضة من غرغرينا بقدمها السكرى ورابع حالة ولادة لمصابة بكورونا بمستشفى الساحل التعليمي



أكد الدكتور عبدالكريم العراقى مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق خروج 18 حالة من مصابى مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيهم من المستشفى، لافتا الي أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بالمستشفى وتم خروجهم اليوم لإستكمال باقى العلاج بالمنزل طبقا للبروتوكول.

وقال الدكتور أسامة البلكى مدير مستشفى دمنهور التعليمي إن المستشفى شهدت اليوم إجراء ثلاث عمليات لحالات مصابة بفيرس كورونا المستجد، بينهم حالتين ولادة قيصرية والحالات والأطفال بصحة جيدة، مشيرا الي أن الجراحة الثالثة هي جراحة عظام كسر بالركبة اليسري، وتم تثبيت الكسر بشرائح ومسامير.

وتابع : قام بالعمليات نخبة من أطباء المستشفى وهم: النساء والتوليد الدكتور أيمن العريان، والدكتور محمد أبو زهرة والدكتور محمد سلطان ، والتخدير الدكتورة سحر متولى، والدكتور هشام حماد ، وفي حالة العظام قام بالعملية الدكتور محمد أبو العلا، والدكتور محمد حشيش، والتخدير الدكتورة سحر متولى والدكتور هشام حماد.

وأشار الدكتور محمد طاحون مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي، الي أن المستشفى استقبلت أحد المصابين بفيروس كورنا المستجد، وكان يعانى من آلام شديدة فى منطقة البطن وتم عمل إستكشاف جراحي للبطن وتبين وجود قرحة منفجرة بالإثنى عشر، وتم التدخل الفورى وإصلاح ثقب الإثني عشر، وقام بهذه الجراحة الدكتور أحمد عادل والدكتور محمد توفيق الليثي.

وفي نفس السياق قال للدكتور عبد الفتاح حجازى مدير مستشفى الساحل التعليمي إن المستشفى استقبلت اليوم حالة تعانى من التهاب رئوي، واشتباه كوفيد-19 وتعانى من نزيف وغرغرينا بالساق، ووجد أنها مريضة سكر، وفشل كلوي، ومرارة، وتم عمل غسيل كلوي ونقل دم وبلازما وتم تجهيزها لعمل بتر الساق ، لإنقاذ حياتها من القدم السكري والغرغرينا، وأجري العملية الدكتور أحمد موسى ، والدكتور مصطفى هاني.

ولفت مدير مستشفى الساحل الي أن المستشفى شهدت اليوم رابع حالة ولادة قيصرية لمريضة إيجابية بكورونا وتم حجزها لمدة ٢٤ ساعة،تحت المتابعة وعمل التحاليل اللازمة قبل إجراء العملية، وتمت بنجاح اليوم وقام بإجراء هذه العملية مجموعة من الأطباء المميزين وهم النساء والتوليد الدكتور محمد الشيخ، والتخدير الدكتور محمد حسني، وأطفال الدكتو أحمد الخولي.