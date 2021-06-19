وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في دار الأوبرا للتحقيق بسبب مذبحة القطط

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إحالة المسئولين بـ دار الأوبرا إلى التحقيق على خلفية اتهامات بالتعامل بشكل غير آدمى مع قطة ووجهت بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة ومتابعة نتيجة التحقيقات أولا بأول.

يأتي هذا بعد تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الإعلام تعامل موظفي الأوبرا مع بعض القطط بصورة سيئة وغير آدمية.

وأشارت إلى التزام وزارة الثقافة بجميع قطاعاتها وهيئاتها بمبادئ الرفق بالحيوان والمواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن، موضحة أن من ستثبت إدانته أو تورطه سوف ينال العقاب طبقا للقانون وسيتم محاسبته وردع المخطئ فورا حتى لا يتكرر هذا الأمر.