نائب محافظ سوهاج يتفقد مقابر الحواويش الأثرية

تفقد السيد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم السبت، مقابر الحواويش الأثرية بأخميم، يرافقه حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وهلال زكي رئيس حي الكوثر، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وقال نائب محافظ سوهاج إن زيارة اليوم لمقابر الحواويش الأثرية تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يتم تنفيذها لزيارة المواقع الأثرية وإبراز المقومات التاريخية لمحافظة سوهاج، لافتا إلى أن مقابر الحواويش الأثرية تم تطويرها مؤخرًا ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وشملت أعمال التطوير إنشاء استراحة للزوار، ومظلة للسيارات، وسور للمنطقة، ودورات مياه، ودرج صاعد لأعلى الهضبة حتى المقابر، موجهًا الدعوة لأهالي سوهاج لزيارة المناطق الأثرية والتعرف على التاريخ العظيم والحضارة العريقة لسوهاج.

يذكر أن جبانة الحواويش من أبرز المواقع الأثرية بسوهاج، حيث تقع على بعد حوالي 10 كم شرق سوهاج، وحوالي 7 كم من مدينة أخميم، وكانت بمثابة جبانة رئيسية لها خلال الدولة القديمة، وتحتوي على أكثر من 800 مقبرة تعود إلى عصري الدولة القديمة (2494-2181 ق.م)، وعصر الانتقال الأول (2181-2055 ق.م)، ومازالت تحتفظ ببعض النقوش والمناظر الجنائزية وتقديم القرابين والحياة اليومية والرقص والصيد والزراعة في أخميم القديمة.