مصادر سودانية: وفد المجلس السيادي يزور عاصمتي شمال وجنوب دارفور

توقعت مصادر سودانية لـ"الشرق" الأحد، زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وعضوي المجلس الهادي إدريس والطاهر حجر، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، مدينتي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ونيالا عاصمة جنوب دارفور.

وتواصلت زيارة وفد المجلس السيادي السوداني إلى إقليم دارفور، والتي تستمر لـ5 أيام، بهدف إنهاء التوترات الأمنية وعقد مصالحات قبلية، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وشهد الوفد السبت، توقيع اتفاق صلح بين قبيلتي المسيرية والرزيقات على خلفية أحداث جبل مون، والتي امتدَّت من نوفمبر العام الماضي حتى مارس من العام الحالي، وأسفرت عن سقوط العشرات وتشريد الآلاف من سكان القرى التي تقع على الحدود مع دولة تشاد.