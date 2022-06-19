العراق والناتو يبحثان التعاون البنّاء في الاستشارة والتدريب

بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق، جيوفاني اينوتشي، التعاون البنّاء في مجال الاستشارة والتدريب.

وذكر مكتب الاعرجي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه جرى خلال اللقاء استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون البنّاء بين الطرفين، خاصة في مجال الاستشارة والتدريب.

وجدد الأعرجي، حرص بلاده على إنجاح مهمة الناتو التدريبية وبناء القدرات والاستشارة، بما يعزز من قدرته في مواجهة الإرهاب والقضاء على المجموعات الإرهابية.