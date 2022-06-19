 هيفاء وهبي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها - بوابة الشروق
الأحد 19 يونيو 2022 3:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟


النتـائـج تصويت

هيفاء وهبي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

مصطفى الجداوي
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 2:30 ص | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 2:30 ص

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، صورها من حفل الزفاف، الذي قامت بإحيائه أمس في مدينة الإسكندرية، وقدمت خلاله مجموعة متميزة من أغانيها الخاصة، حيث تفاعل معها الجمهور طوال الحفل.

وظهرت هيفاء بإطلالة جذابة، عن طريق فستان من الستان أصفر اللون، وحمالات فضية، وفتحة جانبية تكشف قدمها، ما سنة بعقد وأسطورة فضية، وتركت شعرها منسدلا على كتفها بطريقة مموجة.

يذكر أن مسلسل "أسود فاتح" هو آخر مسلسلات هيفاء وهبي، وشاركها البطولة أحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وتم عرضه في نهاية عام 2020، وهو من تأليف امين جمال، وإخراج كريم العدل.

 

View this post on Instagram

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك