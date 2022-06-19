هيفاء وهبي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، صورها من حفل الزفاف، الذي قامت بإحيائه أمس في مدينة الإسكندرية، وقدمت خلاله مجموعة متميزة من أغانيها الخاصة، حيث تفاعل معها الجمهور طوال الحفل.

وظهرت هيفاء بإطلالة جذابة، عن طريق فستان من الستان أصفر اللون، وحمالات فضية، وفتحة جانبية تكشف قدمها، ما سنة بعقد وأسطورة فضية، وتركت شعرها منسدلا على كتفها بطريقة مموجة.

يذكر أن مسلسل "أسود فاتح" هو آخر مسلسلات هيفاء وهبي، وشاركها البطولة أحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وتم عرضه في نهاية عام 2020، وهو من تأليف امين جمال، وإخراج كريم العدل.