محمد الحلو قبل ساعات من دخوله غرفة العمليات: ربنا يكرمني بدعواتكم كلكم

كشف الفنان محمد الحلو، عن تطورات حالته الصحية، بعد مروره بوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، موضحا أنه كان يعاني من إصابة في الفقرتين الرابعة والخامسة ويخضع للعلاج الطبيعي.

وقال الحلو، في اتصال هاتفي لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية «one» مساء السبت، إن حالته الصحية تطورت إلى أن دخلت في مرحلة السكر التراكمي، مشيرًا إلى بعض المضاعفات التي طرأت على حالته منها تورم القدمين.

وأوضح أنه الآن في مستشفى عين شمس التخصصي، يخضع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان عل حالته الصحية؛ واستعدادا للجراحة المقرر لها صباح الأحد.

وأشار إلى أن حالته تستدعي لتدخل جراحي، قائلا: «سأخضع لإجراء عملية جراحية، وتم أخذ عينات من الدم، وسأخضع لإشاعة بالصبغة، وسأبدأ الصيام لعدة ساعات قبل إجراء العملية لتركيب دعامات في الساق بأكملها».

وطالب جمهوره بالدعاء له قائلا: «ربنا يكرمني بدعواتكم كلكم».