روما تعتزم تنظيم مؤتمر دولي حول الهجرة قريبا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في مؤتمر صحفي في أبوظبي عقب لقائه نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أمس، إنه ناقش مع الأخير فكرة المؤتمر الدولي للاستقرار والهجرة الذي تعتزم إيطاليا تنظيمه قبل العطلة الصيفية.

وأشار تاياني إلى دعوة العديد من دول القارة الإفريقية والدول العربية والمؤسسات متعددة الأطراف إلى معالجة قضية الهجرة الكبرى، بحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي.

ولفت تاياني إلى تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأن روما تريد أن تكون رائدة الحلول السياسية فيما يتعلق بأزمة الهجرة كجزء من استراتيجيتها لإفريقيا والشرق الأوسط.

وتحدث عن سلسلة من الأمور التي تعقد الوضع كاللاجئون السوريون والوضع في أفغانستان وإيران والسودان وإفريقيا جنوب الصحراء والأزمة الليبية والتونسية والبحر الأبيض المتوسط.

وشدد على ضرورة معالجة هذه الأمور سياسيًا مع المهتمين بتنمية القارة الأفريقية كدول الخليج بدءًا من الإمارات حيث تلعب دورًا مهمًا في إفريقيا ولهذا من الضروري مشاركتهم في استراتيجية تركز على حل المشكلات مع حلول ملموسة.

كما تطرق الجانبان لمسألة المناخ. وتابع تاياني: كما تعرفون ستقود الإمارات مؤتمر المناخ كوب 28 وتحدثنا عن كيفية مكافحة تغير المناخ أيضًا عبر الفضاء.

وشدد على قدرة روما على المساهمة فيما يخص رئاسة الإمارات للمؤتمر، مضيفاً: سوف نفعل ذلك بكل طريقة ممكنة لأننا نؤمن بأن موضوع مكافحة تغير المناخ بطريقة برغماتية أمر أساسي ونعتقد أن رئاسة الإمارات يمكن أن تكون حقًا في المقدمة ويمكن أن تسمح لنا بالنظر إلى المستقبل باستراتيجية حقيقية لمكافحة تغير المناخ.

وزيارة تاياني للإمارات هي الثانية خلال ثلاثة أشهر. وكان تاياني، رافق ميلوني في مهمة رسمية إلى الإمارات في 3 مارس الماضي.