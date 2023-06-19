رقم قياسي لـ مبابي بعد تسجيله هدفا أمام اليونان

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حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي، رقمًا قياسيا خلال مواجهة منتخب بلاده واليونان مساء اليوم الإثنين، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2023.

وتشير نتيجة مباراة فرنسا واليونان بعد مرور 80 دقيقة، إلى تقدم منتخب الديوك بهدف سجله مبابي من ركلة جزاء.

وأصبح مبابي أكثر اللاعبين الفرنسيين تسجيلاً للأهداف مع الأندية والمنتخب في موسم واحد برصيد 54 هدفا، متفوقًا مهاجم منتخب الديوك السابق جوست فونتين صاحب الـ 53 هدفا.

وظل رقم الأسطورة الفرنسية فونتين صامدًا لمدة 65 عامًا، حتى نجح المهاجم الشاب كيليان مبابي في تحطيمه مساء الإثنين.