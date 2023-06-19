الخارجية: مجموعة عمل للتعامل مع تداعيات حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أنها شكلت مجموعة عمل خاصة للتعامل مع تداعيات حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي- أنه في إطار متابعة حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية، الأربعاء الماضي، فأنها تنسق مع السفارة المصرية في أثينا بالتواصل مع الجهات اليونانية المعنية للاطمئنان على أحوال الناجين، والعمل على الحصول على معلومات بشأن هوية المفقودين ومن تم انتشالهم من الضحايا.

وأضافت أنها شكلت مجموعة عمل خاصة للتعامل مع هذا الحادث الأليم، تتولى استقبال أسر الضحايا والمفقودين للتوجيه بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها في إطار جهود التعرف على جثامين الضحايا، وذلك بمقـر مكتب الشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات الكائن بالعنوان التالي: 7 شارع لاظوغلي- جاردن سيتي- عمارة إيزيس الدور الأول- القاهرة.

وأوضحت أنه يمكن التواصل على أرقام الهواتف التالية:

02-27923050 / 02-27923060 / 02-27954305

وأعربت وزارة الخارجية مجددا عن تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة أنها تواصل العمل المستمر من أجل توفير كل سبل الدعم لضحايا الحادث وذويهم.