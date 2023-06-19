 الرئيس التونسي يدعو لتكاتف الجهود لوضع حد لظاهرة الهجرة غير الشرعية - بوابة الشروق
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الرئيس التونسي يدعو لتكاتف الجهود لوضع حد لظاهرة الهجرة غير الشرعية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 6:28 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 6:28 م

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تكاتف الجهود لوضع حدّ لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا موقفه المتعلّق بضرورة اعتماد مقاربة جديدة بخصوص هذه الظاهرة تقوم على القضاء على الأسباب، لا على محاولة معالجة النتائج.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد، اليوم الاثنين، مع وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان والذي تم خلاله التطرق لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، في شتى المجالات والحرص المتبادل على تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أرحب، وفق رؤى وتصورات جديدة.

وقال سعيد "إن تونس لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها، ولن تقبل أبدا بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى".


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