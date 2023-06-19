مغادرة آخر فوج حج بري عبر ميناء نويبع بجنوب سيناء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء يستعد اليوم الاثنين، لمغادرة آخر أفواج حجاج البر، وذلك على متن العبارة آيلة وعليها 603 حجاج و20 أتوبيس حج وبذلك يصل إجمالي عدد حجاج البر المغادرين لميناء نويبع 4 آلاف حاج و 105 أتوبيسات حج منذ بدء الموسم بعد توقف أربع سنوات للحج البري منذ أزمة كورونا.

وذكر المركز أنه تم تسيير رحلات مكوكية على متن العبارتين آيلة وسينا لنقل الحجاج من ميناء نويبع الى ميناء العقبة الأردني من خلال التنسيق الكامل مع الجانب الأردني لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج ، كما تم التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وادارة المرور لمتابعة خط سير الاتوبيسات وحل أي مشاكل أثناء مرورها بالكمائن وتوجيهها إلى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الأتوبيسات على أن يتم تفويج الأتوبيسات للميناء طبقا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.

وتابع المهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر من خلال غرفة عمليات تم تجهيزها لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أي مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج وذلك بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لتيسير كافة الإجراءات وتذليل جميع العقبات والصعوبات وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ومنها الخدمات الصحية لإنجاح موسم الحج بعد فترة التوقف السابقة.