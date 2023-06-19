التموين: تنفيذ 26 مشروعا لوجستيا وتجاريا باستثمارات 60 مليار جنيه خلال 5 سنوات

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم تنفيذ 26 مشروعا، عبارة عن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، على مدار الخمس سنوات الماضية، باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63%؜ من محافظات الجمهورية.

وأضاف، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار، وكثيفة العمالة، وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك، وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.

وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين، وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها، فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة.

ولفت إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22%؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة، مثل تجارة الجملة، وتجارة التجزئة، واللوجستيات، ومناطق التخزين، وسلاسل الإمداد، والصناعات الغذائية، والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف، مؤكدا أن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك خلال وضع حجر الأساس لمنطقتين "لوجستية تجارية" بمحافظة كفر الشيخ، بحضور وزراء التموين علي المصيلحي، والتنمية المحلية هشام آمنة، والهجرة سها جندي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.