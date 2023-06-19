رئيس الجزائر يقلد سفيرة تركيا وسام الاستحقاق الوطني في سابقة تاريخية

قلّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، سفيرة تركيا لدى الجزائر، ماهينور أوزديمير جوكتاش، وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير،، في سابقة أولى تجاه سفير دولة أجنبية.

وجرى تكريم جوكتاش، التي قامت بزيارة وداع للرئيس تبون عقب انتهاء مهامها في البلاد، بمقر الرئاسة الجزائرية، وذلك نظير "جلال الأعمال لمصلحة البلدين الشقيقين على مدة سنوات عملها كسفيرة لبلادها في الجزائر"، بحسب بيان الرئاسة الجزائرية.

وأعربت جوكتاش، عن تشرفها وتفاجئها لتكريمها من قبل تبون، في سابقة تاريخية، مؤكدة أنه يعكس الأخوة والصداقة وكل العمل الذي تم القيام به، شاكرة في نفس الوقت الرئيس تبون والحكومة والشعب الجزائريين.

وأشارت إلى أنه عند تعيينها سفيرة لتركيا في الجزائر في أول يناير 2020، كانت أول زيارة يقوم بها رئيس دولة أجنبية للرئيس تبون، كانت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونوهت جوكتاش، إلى الزيارات الثنائية عالية المستوى بين الجزائر وتركيا، ومنها زيارة تبون إلى تركيا والتي تمخض عنها التوقيع على 15 اتفاقية مهمة جدا واستراتيجية.

يُذكر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عين جوكتاش، وزيرة للأسرة والشؤون الاجتماعية في الحكومة الجديدة التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.