ترامب ردا على تقرير بشأن موافقته على خطط استهداف إيران: ليس لديهم أدنى فكرة

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» بشأن موافقته على خطط استهداف إيران.

وكتب في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الخميس: «صحيفة وول ستريت جورنال ليس لديها أدنى فكرة عن حقيقة أفكاري بشأن إيران!».

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب وافق «سرًا» على تدخل الولايات المتحدة في الصراع الذي بدأ بهجمات إسرائيلية على إيران.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، مساء الأربعاء، عن مصادر مطلعة أن ترامب «أعطى الضوء الأخضر لخطط الولايات المتحدة لمهاجمة إيران».

وقالت المصادر إن ترامب وافق «سرا» على خطط أمريكية لمهاجمة إيران، في اجتماع عقد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكنه أرجأ إصدار الأمر النهائي لمعرفة ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي أم لا.

وأشارت إلى أن منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في إيران ستكون واحدة من الأهداف الأولى المحتملة للولايات المتحدة.

وفي ليلة 17 يونيو الجاري، عقد ترامب اجتماعا مع كبار المسئولين في غرفة العمليات بالبيت الأبيض بشأن الصراع الذي بدأ بهجمات إسرائيلية على إيران، والتدخل المحتمل للولايات المتحدة فيه.

والأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، إنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن مهاجمة إيران لكنه لا يريد التورط في صراع بالشرق الأوسط.



