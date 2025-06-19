ترامب : لا اسعى لقتال مع إيران ولكني مستعد لذلك إذا لزم الأمر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه لا يريد شن ضربة أمريكية على إيران، لكنه أشار إلى أنه مستعد للقيام بذلك إذا كان ذلك ضروريا للقضاء على برنامج إيران النووي.

وواصل ترامب تحذيراته متزايدة الحدة بشأن انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في ضرب برنامج طهران النووي، في الوقت الذي حذر فيه مرشد إيران مجددا من أن الولايات المتحدة ستواجه برد قاس إذا هاجمت.

يشار إلى أن المخاطر كبيرة بالنسبة لترامب — والعالم — وهو ينخرط في جدل من الشد والجذب بين أهدافه لتجنب جر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أنا لا أسعى للقتال. ولكن إذا كان الخيار بين القتال وامتلاك سلاح نووي، فعليك أن تفعل ما عليك فعله".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق اليوم الأربعاء للصحفيين إنه لم "يفت الأوان" بعد على إيران للتخلي عن برنامجها النووي.

وتابع "قد أفعل ذلك، وقد لا أفعل ذلك". وقال ترامب عن ضربة أمريكية محتملة في حوار آخر مع الصحفيين في البيت الأبيض اليوم الأربعاء. "أعني، لا أحد يعرف ما سأفعله".

وقدم ترامب أيضا ردا مقتضبا على رفض المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي الاستجابة لدعوته لإيران بالاستسلام غير المشروط. وقال "قلت حظا موفقا".