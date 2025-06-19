الجيش الإسرائيلي يحفر خندقا بطول شارع تجاري جنوبي الضفة لمنع فتح محال فلسطينية

قال مسؤول محلي فلسطيني، الخميس، إن القوات الإسرائيلية حفرت خندقا على طول شارع عام في جنوبي الضفة الغربية لمنع فتح محال تجارية فلسطينية.

جاء ذلك وفق ما ذكره سليمان أبو علان مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في بلدية الظاهرية جنوبي الخليل للأناضول.

وأضاف أبو علان، أن "قوات إسرائيلية برفقة جرافات اقتحمت مثلث الرماضين على مدخل البلدة، وشرعت بعملية حفر خندق على طول الشارع العام".

وأوضح أن الخندق "فصل نحو ألف محل تجاري عن الشارع العام".

وأشار أبو علان، إلى أن "الاحتلال بهذه الخطوة أغلق مصدر رزق مئات العائلات الفلسطينية التي تعتاش من محال تجارية تقدم خدماتها لبلدات فلسطينية جنوبي الخليل وفلسطينيين من داخل إسرائيل".

وذكر أن القوات "أخطرت السكان بتعرض كل من يحاول ردم الخندق وفتح محله التجاري للسجن مدة 3 أشهر وغرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دولار أمريكي".

وتقع المحال في المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاق "أوسلو 2" الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل، على مدخل بلدة الظاهرية، وتعد مركزا تجاريا هاما.

وصنفت "اتفاقية أوسلو 2" الموقعة عام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتقدر الأخيرة بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

وفي 11 يونيو الجاري أخطرت قوات من الجيش الإسرائيلي، مواطنين فلسطينيين بهدم 30 محلا ومنشأة تجارية في الموقع بدعوى "البناء دون ترخيص".

تأتي هذه الانتهاكات بينما تفرض إسرائيل لليوم السادس على التوالي حصارا مشددا على الضفة الغربية منذ بدء عدوانها على إيران الجمعة الماضي.

وحولت إسرائيل الضفة إلى سجن كبير بعد فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين، حيث أغلقت الطرق الرئيسية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حياتهم وفاقم من معاناتهم.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 979 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500 أسير.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 186 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة.​​​​​​​



