أوقاف مطروح تستهدف 10 آلاف طفل في البرنامج الصيفي بـ200 مسجد

أعلنت مديرية أوقاف مطروح انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال في 200 مسجد بالمحافظة، مستهدفًا نحو 10 آلاف طفل، وذلك تنفيذًا للرؤية الوزارية الهادفة إلى إحياء الكتاتيب وتربية النشء على مائدة القرآن الكريم.

وشهدت مكتبة مصر العامة صباح اليوم حضور نحو 300 طفل من المشاركين في البرنامج التثقيفي الصيفي، وذلك بحضور الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة، مدير مديرية الأوقاف، وعدد من قيادات المديرية ورؤساء الأقسام، إلى جانب الأئمة المشاركين في البرنامج.

تضمّن اللقاء فقرات متنوعة قدّمها الأطفال، من بينها افتتاحية قرآنية، وعرض مسرحي تعليمي حول أحكام النون الساكنة، وإنشاد أبيات من "أرجوزة الآداب"، إلى جانب عدد من الأنشطة الثقافية واللغوية.

وأكد الشيخ حسن عبد البصير أن خطة المديرية هذا العام تستهدف الوصول إلى 10 آلاف طفل ضمن البرنامج التثقيفي الصيفي، والذي يشمل دراسة وحفظ متن "تحفة الأطفال"، إلى جانب تعليم أساسيات اللغة العربية.

وأضاف أن البرنامج سبق وأن تضمّن حفظ السيرة النبوية من خلال أرجوزة "الميئية"، مشيرًا إلى أن المديرية نظّمت مسابقة في حفظها، وتم تكريم الأطفال المجتازين.