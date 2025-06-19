نتنياهو ردا على سؤال بشأن اغتيال خامنئي: لا أحد يتمتع بالحصانة

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على سؤال بشأن إمكانية اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلًا: «لا أحد يتمتع بالحصانة».

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أثناء تفقده لمستشفى سوروكا التي استهدفتها الصواريخ الإيرانية، اليوم الخميس: «جميع الخيارات مطروحة ومن الأفضل عدم الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام».

وقال إن «تل أبيب تبذل كل ما بوسعها للدفاع عن نفسها بعد إطلاق العملية ضد إيران»، معربًا عن تقديره لانضمام لولايات المتحدة الأمريكية إلى جهود الدفاع عن إسرائيل.

وأشار إلى أن «إسرائيل لم تحظَ بصديق أفضل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب»، قائلًا إن العلاقة بينهما «وطيدة ووثيقة».

وبسؤاله عن انضمام واشنطن إلى العملية ضد إيران، أكد أن القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة في هذا الصدد تعود إلى الرئيس الأمريكي.