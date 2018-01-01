صندوق النقد الدولي: البنوك المركزية ضخت كميات هائلة من السيولة خلال أزمة كورونا

قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كرستالينا جورجييفا، إن «الإجراءات المالية المطبقة لوضع ركيزة للاقتصاد العالمي كي لا ينزلق وصلت لـ11 ترليون دولار، منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «القاهرة الآن»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «العربية الحدث»، مساء السبت، أن «البنوك المركزية للدول ضخت كميات هائلة من السيولة حتى تستمر في العمل، على الرغم من تسبب الوباء في توقف الاقتصادات».

ولفتت إلى أن «مجموعة العشرين بدورها التنسيقي العالمي، كانت بمثابة خط نقل للإجراءات التي وفرت مساعدات حالت دون حدوث كارثة»، متابعة: «كان من الممكن أن نرى إفلاسًا عل نطاق واسع، وتسريحًا للعمالة بشكل كبير، لكنه لم يحدث».

وأشارت إلى أن «وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين أظهروا القدرة والتصميم على اتخاذ الإجراءات»، قائلة إن «مجموعة العشرين راعت البلدان الأكثر فقرًا».

وذكرت أن صندوق النقد والبنك الدوليين، طالبا بتعليق الدين للدول الأكثر فقرًا، مستطردة: «مجموعة العشرين حشدت وتدخلت لدى أصحاب الديون الثنائية لتحقيق ذلك».