الخدمات البيطرية تناشد المواطنين: لا نريد إسالة دماء الأضاحي في الشوارع

قال الدكتور ياسر الشريف مدير عام التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تبذل جهودًا منذ أكثر من شهر بالمرور على كافة المجازر، ومتابعة الاستعدادات وسد الاحتياجات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة"، مساء الاثنين، أن هناك أكثر من 460 مجزرًا حكوميًّا على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تكثيف العمل في المجازر لاستقبال الأضاحي.

وأشار إلى أن المجازر مفتوحة ومجانية أمام المواطنين لذبح الأضاحي، مع وجود إشراف بيطري واستخدام آمن للمياه وإتاحة منظومة صرف صحي، معقبًا: "لا نريد إسالة دماء الأضاحي في الشوارع".

وحذر الشريف، من فرض عقوبات من وزارة البيئة لمن يذبح خارج المجازر، تصل إلى التغريم بعشرة آلاف جنيه للحالة الواحدة، مشيرًا إلى إدارات البيئة في وزارة التنمية المحلية والأحياء والمحافظات ستنظم جولات ميدانية لرصد أي مخالفات.

وأفاد بأنه سيتم تحرير محاضر فورية للمخالفين تمهيدًا لعرضها على القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ما يتماشى مع نصوص القانون.

في سياق متصل، أكد الشريف التأكد من سلامة وجودة اللحوم للاستهلاك، وذلك من خلال حملات رقابة وتفتيش على كافة منافذ البيع المباشر للجمهور أو أماكن التخزين أو التصنيع والإنتاج، إلى جانب دور الأطباء الكشافين والموجودين داخل المجازر لفحص الحيوانات قبل وبعد الذبح.