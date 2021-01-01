 القومي لحقوق الإنسان يثمن خطوة الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا - بوابة الشروق
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القومي لحقوق الإنسان يثمن خطوة الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا

تعبيرية
تعبيرية
محمد فتحي
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 12:27 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 12:27 م

أعرب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، عن تقديره للخطوة التي اتخذتها الدولة بالإفراج مؤخرا عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن هذه الإجراءات تصب في النهاية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان والإصلاحات التي تقوم بها مصر.

وقال فايق فى بيان للمجلس اليوم، إن هذه الإفراجات تأتي قبيل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة بما يعزز من خطوات اتخذتها الدولة للارتقاء بحالة حقوق الإنسان.

وأشاد رئيس المجلس بما حققته مصر في مواجهة التحديات خلال هذه الفترة من مواجهة الإرهاب ومكافحة فيروس كورونا.


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