النيابة تحقق في مصرع وإصابة 15 راكبا بحادث انقلاب ميكروباص في أطفيح

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بدأت نيابة جنوب الجيزة الكلية، التحقيق في مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أطفيح، جنوب الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من النجدة بوقوع حادث بالطريق الصحراوي الشرقي.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، انفجر أحد إطارات السيارة.

واختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلابها بالطريق مما أسفر عن مصرع 4، بينهم سيدتان، فيما أصيب 11 شخصًا آخرين، جميعهم يقيمون بمحافظة بني سويف.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.