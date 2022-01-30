القبس: أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة «القبس» الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن أمرا أميريا صدر بتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

يذكر أن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن شهر يونيو الماضي، حل مجلس الأمة واللجوء إلى انتخابات.

وقال ولي العهد في خطاب موجه لشعب بلاده: «استنادا إلى حقنا الدستوري قررنا حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة»، مضيفًا أنه سيصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة، بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.

وشدد، قائلًا: «لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تنقيحه ولا تعطيله ولا تعليقه ولا حتى المساس به حيث سيكون في حرز مكنون فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم».

وبعد إشارة إلى «الأزمات والتحديات والأخطار المحيطة بالبلاد»، قال ولي العهد: «إننا أمامها منشغلون بأمور ومسائل بعيدة عن الطموح ولا تحقق المقاصد الشعبية المأمولة والمنتظرة فمازال المشهد السياسي تمزقه الاختلافات وتدمره الصراعات وتسيره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه».

وعزا ذلك إلى «تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتدخل التشريعية في عمل التنفيذية، وتخلي التنفيذية عن القيام بدورها المطلوب منها بالشكل الصحيح، وعدم التزام البعض بالقسم العظيم الذي تعهد به على نفسه بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي وتكريس خدمته للوطن والمواطنين».

وأشار إلى أن «الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية أدت إلى تذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية«، مشددا على ضرورة «إعادة تصحيح مسار المشهد السياسي، والخروج من المشهد السياسي الحالي بكل ما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية».