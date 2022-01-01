قالت صحيفة "ديلي ميل البريطانية" اليوم الثلاثاء، إن البلاد تشهد الآن اليوم الأكثر سخونة في تاريخها، وقد تصبح في طريقها لتجاوز 43 درجة مئوية خلال الأيام القادمة.



وشهدت بريطانيا اليوم أشد درجة حرارة على الإطلاق حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية وسط تزايد الفوضى في السفر بالسكك الحديدية وإغلاق المدارس مرة أخرى ذ، بالإضافة لعمل ملايين الأشخاص من المنزل بدل الذهاب لمقرات العمل.



ووصلت درجة الحرارة إلى 40.2 درجة مئوية بشكل غير مسبوق في مطار هيثرو بلندن في الظهيرة، بعد حوالي ساعة من تسجيل درجة حرارة 39 مئوية في مدينة تشارلوود.



في مكان آخر في إنجلترا بعد ظهر هذا اليوم، ارتفعت الحرارة إلى 39.6 درجة مئوية في حدائق كيو في غرب لندن، وإلى 39.3 درجة مئوية في ويسلي في ساري، و39.2 درجة مئوية في غرب لندن.



قال خبراء الأرصاد إن الحد الأقصى المطلق هو 43 درجة مئوية يمكن أن تسجلها البلاد في وقت لاحق.



كما أكد مكتب الأرصاد الجوية البريطانية أن الليلة الماضية كانت أدفأ ليلة مسجلة في بريطانيا ، حيث لم تنخفض درجات الحرارة عن 25 درجة مئوية في العديد من مناطق إنجلترا وويلز.



اشارت الصحيفة إلى أن الحرارة الشديدة تسببت في حدوث فوضى كبيرة في السكك الحديدية للركاب في جميع أنحاء العاصمة لندن.



تم إغلاق ما لا يقل عن 171 مدرسة ، حيث ادعى المعلمون أن التعلم مستحيل في الفصول الدراسية شديدة الحرارة.



كما اغلقت المحكمة العليا في لندن اليوم أمام المواطنين بسبب الحرارة وخلل في تكييف الهواء، وتم وضع لافتة عند مدخل المبنى توضح المشكلة، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن مشاهدة الجلسات عبر الإنترنت.



ومن المرجح أن تنتهي درجات الحرارة الشديدة في المملكة غدًا ، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من عاصفة رعدية بين الساعة 1 مساءً و9 مساءً عبر الجنوب الشرقي وسط مخاوف من حدوث فيضانات مفاجئة وصواعق وانقطاع التيار الكهربائي.



وقال خبراء الأرصاد إن ما يصل إلى 30 ملم من الأمطار يمكن أن تسقط في بعض المناطق في غضون ساعة واحدة و 50 ملم في غضون ثلاث ساعات.