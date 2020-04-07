كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا

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تجاوزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء 73 ألفا، وسط تفشي العدوى مجددا، وانتشار سلالة فرعية جديدة من المتحور أوميكرون.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت 73582 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 351 إصابة وافدة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 18 مليونا و861 ألفا و593 .

وتضاعف عدد الإصابات المسجلة اليوم الثلاثاء بمقدار أكثر من ضعفين مقارنة مع 26299 إصابة مسجلة في اليوم السابق. وسجلت البلاد 41310إصابات يوم السبت و40342 يوم الأحد.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 12 حالة وفاة بالفيروس اليوم، ما يرفع إجمالي الوفيات بسبب الوباء إلى 24765.