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محمد صلاح: الزمالك قادر على الاحتفاظ بلقب الدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 12:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 12:10 م

أشاد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، بالبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للنادي، مؤكدًا أنه يسير بخطى ثابتة مع الفريق، مشددًا على أن الفريق قادر على التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «Ten»: «الزمالك قادر بمجموعة اللاعبين الحاليين مع فيريرا، على التتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم، رغم شراسة المنافسة مع الأهلي».

وأضاف: «مجلس إدارة الزمالك وفر كل الدعم للجهاز الفني، وهو سر التفوق في الدوري الممتاز بالوقت الحالي».

وتابع: «من الأفضل للبرتغالي فيريرا التفكير في لاعب بديل لحمزة المثلوثي بمباراة القمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، لأنني على المستوى الشخصي لا أتمنى مشاركته».

وأتم: «محمود عبد الرازق شيكابالا دائما ما يكون له دور مؤثر في مباريات القمة، وهو كلمة السر دائما في هذه المباريات المصيرية والحاسمة».


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