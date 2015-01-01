كيما تجدد عقد التشغيل والصيانة لمصنع الأمونيا مع تكنومونت وشنايدر إليكتريك

وافقت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، على تجديد عقد التشغيل والصيانة لمصنع الأمونيا/ يوريا لمدة عامين مع شركة تكنومونت الإيطالية اعتبارًا من 25 يونيو الماضي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، إنه تقرر كذلك تجديد وثيقة التأمين لمصنع الأمونيا/يوريا مع شركة مصر للتأمين لمدة عامين اعتبارًا من 26 يونيو الماضي وحتى 26 يونيو 2024.

كما تقرر تجديد عقد الصيانة لأجهزة مصنع الأمونيا/يوريا مع شركة شنايدر اليكتريك لمدة عامين اعتبارًا من 1 يوليو الجاري.

يُذكر أن الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، حققت صافي ربح بلغ 481.94 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 1.01 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.12 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 825.44 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة تحولها للربحية خلال التسعة أشهر إلى زيادة إيرادات المبيعات بقيمة 2.29 مليار جنيه، وزيادة في قيمة إيرادات الاستثمار بقيمة 31 مليون جنيه، وانخفاض الفوائد المدينة بقيمة 130 مليون جنيه، وزيادة الفوائد الدائنة بقيمة 2.7 مليون جنيه.