يستضيف الأهلي فريق حرس الحدود في الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين للدوري المصري الممتاز، والذي حسمه الأهلي وتوج باللقب الـ43 في تاريخه قبل جولتين من النهاية، مع تبقي 3 مباريات مؤجلة للفريق الأحمر.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، قبل مباراة اليوم، برصيد 81 نقطة من 31، حيث حقق 25 انتصارًا وتعادل في 6 مباريات فقط، ولم يعرف طعم الهزيمة في طريقه لتحقيق دوري اللا هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه.

ويحتفل الأهلي في مباراة اليوم بتسلم درع الدوري، على ملعب ستاد القاهرة ووسط جماهيره، حيث طلب النادي من اتحاد الكرة والجهات الأمنية الموافقة على حضور أكبر عدد ممكن من الجمهور في مباراة اليوم للاحتفال باللقب.

وتعتبر احتفالية الأهلي بالتتويج هي ليلة الظهور الأخير لدرع الدوري المصري القديم، بعد إعلان رابطة الأندية المصرية عن وصول الدرع الجديد الذي سيتم تسليمه لبطل الدوري في النسخة المقبلة 2023 - 2024.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الأهلي وحرس الحدود، لحضور مراسم تسليم درع الدوري.

ورغم الأجواء الاحتفالية التي يتوقع أن تكون حاضرة في مباراة اليوم، يسعى السويسري مارسيل كولر، لتحقيق الفوز ومواصلة رحلة دوري اللا هزيمة، بالإضافة لأهمية الفوز لتحقيق إنجاز تاريخي بكسر الرقم القياسي لعدد النقاط في موسم واحد من الدوري المصري والذي حققه الأهلي من قبل برصيد 89 نقطة، وفي حال فوز الأهلي في مبارياته الثلاث المؤجلة، أمام حرس الحدود اليوم، ثم بيراميدز الأحد المقبل، ثم المصري البورسعيدي، سيصل الفريق للنقطة 90.

واختتم الأهلي تدريباته أمس الثلاثاء استعدادًا لمواجهة اليوم، وشهد المران انتظام كل اللاعبين الجاهزين من الناحية الطبية والبدنية، حيث يدرس المدرب السويسري استدعاء كل اللاعبين في مباراة اليوم لحضور الاحتفال باللقب.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بعدم الاستهتار في المباريات المتبقية، وشدد على ضرورة مواصلة الأداء المميز الذي يقدمه الفريق في الموسم الحالي، لمواصلة سلسلة الانتصارات، كما شدد على استغلال كل الفرص التي تتاح للتسجيل والخروج بنتيجة كبيرة في مباراة اليوم.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لحارسه محمد الشناوي بعدما غاب عن التدريبات الأخيرة على خلفية الإصابة التي تعرض لها أمام المقاولون العرب في مباراة الفريق الماضية يوم الأحد الماضي، فيما يستعيد الفريق الثلاثي محمد هاني، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم بعد الإيقاف بداعي تراكم الإنذارات، وكذلك يعود علي معلول بعد الراحة التي حصل عليها من الجهاز الفني، ومروان عطية بعدما غاب بسبب وفاة والده.

ومن المتوقع أن يواصل كولر عملية التدوير الذي يقوم بها طوال الموسم لتجنب الإرهاق ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب والبدلاء، على أن يبدأ علي لطفي في حراسة المرمى أمامه الرباعي محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم وعلي معلول، وفي الوسط يلعب مروان عطية، أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، خلف ثلاثي الهجوم أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

من جهته يدخل حرس الحدود مباراة اليوم بشكل من اللا مبالاة بعدما كان الفريق أول الهابطين للدرجة الثانية، وانتهاء موسم الفريق بشكل فعلي، غير أن الدوافع قد تكون موجودة عند لاعبي الحرس لإظهار قدراتهم في ظل اللعب دون أي ضغوط لعرض أنفسهم على أندية الدوري ومحاولة الحصول على أي عروض بدلًا من النزول للدرجة الثانية مع الفريق.

أفضلية اللعب دون ضغوط ظهرت على لاعبي حرس الحدود في مبارياته الأخيرة في الدوري، حيث حقق الفوز على غزل المحلة وأسوان، وتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة.