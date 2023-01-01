الرئيس الإماراتي يمنح أردوغان وسام زايد

منح الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، «وسام زايد»، الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لقادة الدول وملوكها ورؤسائها.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأربعاء، يأتي ذلك تقديرًا للجهود التي بذلها «أردوغان»، في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، وازدهارها على جميع المستويات.

وأعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره لنظيره الإماراتي، وسعادته واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية، هو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي يحظى باحترام شعوب العالم ومحبتها، لما تركه من إرث قيمي رسخ جسور الصداقة والتعاون والسلام مع مختلف الدول.

من جهته، قال «بن زايد» إن منح أردوغان «وسام زايد»، يعد تعبيراً عن شكر وتقدير الإمارات لجهوده الاستثنائية، التي بذلها في تنمية علاقات الصداقة التاريخية الراسخة، والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وأضاف: «منح الرئيس التركي وسام زايد، يعد تعبيرا عما نكنه لفخامته من تقدير شخصي ومودة واحترام»، متمنيًا لتركيا بقيادة «أردوغان» وشعبها، دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.