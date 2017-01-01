سلطات القرم تخطط لإجلاء أكثر من ألفي شخص بسبب حريق في منطقة كيروفسكي

قال رئيس جمهورية القرم، سيرجي أكسينوف، إن سلطات القرم تخطط لإجلاء مؤقت لأكثر من ألفي شخص بسبب حريق اندلع في ميدان للتدريب بمنطقة كيروفسكي شرقي شبه الجزيرة الروسية، منوها بأن الحديث يدور عن سكان أربع مراكز سكنية.



وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية بأن أكسينوف كتب على قناته على "تيلجرام": "من المخطط إجلاء سكان أربع مراكز سكنية، أي أكثر من ألفي شخص، من المنطقة المجاورة لميدان التدريب في منطقة كيروفسكي".



وكان أكسينوف قال في وقت سابق، إنه تم وقف حركة المرور وإغلاق طريق تافريدا السريع للسيارات، بسبب حريق اندلع في ميدان للتدريب في منطقة كيروفسك شرقي شبه الجزيرة الروسية.



ومن جانبه، ذكر أوليغ كريوتشكوف مستشار رئيس جمهورية القرم، أنه تم وقف حركة المرور وإغلاق قسم من طريق تافريدا، وبالذات من النقطة 118 كلم إلى النقطة 130 كلم.



وقال: "يُعاد توجيه حركة المرور لتمر عبر المركزين السكنيين ستاري كريم وبيرفومايسكوي، أي عبر طريق كيرتش القديم".



يذكر أن الطريق السريع "تافريدا"، هو طريق سيارات سريع وجديد من الفئة الفنية الأولى بطول 7ر205 كيلومتر، وهو سيصبح أساس نظام الطرق الجديد لشبه الجزيرة.



ويتضمن هذا الطريق 4 مسارات وهو يربط بين كيرتش وسيفاستوبول وبدأت عملية تشييده في عام 2017، وتمر 6 أقسام منه عبر أراضي جمهورية القرم، وقسمان داخل الحدود الإدارية لمدينة سيفاستوبول.