تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب، في الثامنة مساء اليوم، المخرج خالد جلال، في برنامج "بالخط العريض" على قناة الحياة، ليتحدث خلاله عن محطات حياته ودوره في اكتشاف النجوم، وأهم أعماله التي قدمها سواء فى التأليف أو الإخراج أو التمثيل.

وكتبت الإعلامية إيمان أبو طالب عبر حسابها بموقع فيسبوك، إن المخرج الكبير خالد جلال هو صانع النجوم وجواهرجي الفن في مصر، مؤكدة أن من لم يستمتع بمشاهدة أحدث منتج له على مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية (حاجة تخوف) يفوته الكثير، خاتمة منشورها بجملة: "مصر كبيرة بناسها ومواهبها".

ويتحدث جلال خلال اللقاء، عن فيلمه الجديد الذي يكتبه حاليا للفنانة ياسمين عبدالعزيز، والذي ينتمي إلى الدراما الكوميدية، كما يتحدث عن أول عرض مسرحي شاهده أثناء دراسته في كلية التجارة وبحضور المخرج الراحل يوسف شاهين، كما يكشف كواليس عمله في مركز الإبداع واكتشاف النجوم، نافيا في الوقت نفسه أن تكون مصر تعاني من أزمة مسرح كما يتردد، لأنه لا يوجد من ينتج مسرح مثل مصر.