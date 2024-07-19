الأردن: تأثير العطل التقني العالمي على خدماتنا محدود

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، اليوم الجمعة، إن عددا قليلا جدا حسب المعلومات المتاحة حاليا، تأثر بالعطل التقني العالمي الذي ضرب هيئات حيوية عدة حول العالم اليوم.

وأضاف الوزير الأردني حسبما نقلت قناة المملكة، أن العطل المرتبط بأحد أنظمة الحماية السيبرانية العالمية مستخدم بشكل أساسي في القطاعين المالي والطيران، موضحا أن الوزارة تتابع ما يرد بخصوص هذا العطل.

وأكد أن غالبية الجهات الأردنية المتأثرة بالعطل حتى الآن تجاوزت المشكلة، منواه بعدم وجود معلومات مؤكدة عن عدد المؤسسات التي تأثرت في الأردن للآن.

وذكر أن الخلل التقني متعلق بإحدى أنظمة الأمن السيراني العالمية وغير مستخدم بشكل موسع في الأردن.

وفي وقت لاحق قالت الوزارة، في بيان، إنه لا توجد أي تقارير عن تأثر أي من الأنظمة الحكومية بالخلل الفني، إذ أن النظام غير مستخدم في أنظمة الحكومة.

تسبب انقطاع كبير في خدمات الحوسبة السحابية في إلغاء وتأخير رحلات جوية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وعدد من الدول، حيث أثر الانقطاع على العديد من شركات الطيران وأدى إلى تعطيل رحلات الطيران.

وأفادت مصادر بأن خللا تقنيا بأحد خوادم شركة كراود سترايك أثر اليوم الجمعة، على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم.