مبعوث ترامب: المواجهة مع إيران لم تنته واتفاق سوريا وإسرائيل أقرب مما يبدو

أكد توم براك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، أن "الإدارة الأمريكية لا تتبنى نهج تغيير الأنظمة، وأن معالجة الملف الإيراني ينبغي أن تتم ضمن الإقليم نفسه بعيدًا عن التدخلات الخارجية".

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال"، أوضح براك، أن "الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو لا يدعمان أي مسار يستهدف إسقاط النظام في إيران، بل يفضلان حلولًا إقليمية تقودها دول المنطقة".

وأضاف أن "واشنطن جربت مرتين تغيير النظام في إيران ولم تحقق نتائج"، معتبرًا أن "ترك الملف للدول الإقليمية هو الخيار الأكثر عقلانية"، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وقال براك: إن "الإدارة الأمريكية منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع طهران، ولكن فقط إذا أبدت الأخيرة جدية في وقف دعمها لوكلائها وتهدئة التوترات".

وعند سؤاله عن سبب استمرار المواجهة بين إسرائيل وإيران، رد براك بأن "القصة لم تصل إلى نهايتها بعد، نحن في الفصل الخامس من رواية لا تزال نصفها غير مكتمل"، في إشارة إلى أن الصراع ما زال مفتوحًا على تطورات عديدة.

وفي سياق الحديث، تطرق براك إلى الوضع السوري، مؤكدًا أن واشنطن ترى فرصة حقيقية لإحراز تقدم نحو اتفاق بين سوريا وإسرائيل، يبدأ بترتيبات أمنية ثم خطوات لاحقة باتجاه التطبيع.

وأوضح أن "الرئيس ترامب مهتم جدًا بتحقيق هذا الاتفاق، وكذلك إسرائيل"، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستتضمن اتفاقًا على الحدود ومناطق آمنة.

ولفت إلى أن دمشق "تدرك أن جزءًا من الحل السياسي يكمن في تفاهم مع إسرائيل، وأن الحكومة السورية تتجاوب كليًا مع الطلبات الأمريكية، بما فيها ما يتعلق بدفعها نحو مسار تفاوضي مع تل أبيب"، لكنه نبه إلى أن "إسرائيل ما زالت مترددة، ولذلك فإن العملية تتقدم ببطء".



