اندلاع حريق غابات في ماليزيا واستنفار لفرق الإطفاء

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اندلع حريق غابات امتد على مساحة تُقدر بنحو 2ر1 هكتار مساء اليوم السبت في منطقة كاجانج بريما، ما استدعى استجابة سريعة من عدة محطات إطفاء في المنطقة.

وقال مساعد مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية سيلانجور (العمليات)، أحمد مخلص مختار، إن بلاغ الطوارئ ورد في الساعة 0739 مساء بالتوقيت المحلي، ووصلت أول شاحنة إطفاء إلى الموقع في الساعة 0751 مساء، وفقا لصحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية.

وتم نشر 22 عنصرا من رجال الإطفاء، مزودين بثلاث شاحنات إطفاء وإنقاذ ووحدة واحدة من خدمات الطوارئ الطبية والإنقاذ .

وأكد قائد العملية، حزرومي حليمي، أن الحريق طال عدة بؤر نارية متفرقة في منطقة غابات جبلية.

ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على إخماد النقاط الساخنة المتبقية.

ولم تسجل أي إصابات حتى الآن، وما زالت أسباب اندلاع الحريق قيد التحقيق.