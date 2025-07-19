قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، إن ما يحدث في قطاع غزة، وخاصة للأطفال، يفوق الوصف.

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية: «الكلمات لا تسعفنا لتصوير حجم الكارثة الإنسانية»، وأن مئات آلاف الأطفال يعانون منذ بداية الحرب.

وأوضح أن الأطفال في غزة يموتون جوعًا وعطشًا، ويتعرضون للقصف ليلًا ونهارًا، ويُهجرون مرارًا، ويفقدون أهاليهم وأماكن إقامتهم.

ولفت إلى أن الحصار المفروض منذ أشهر جعلهم يفتقرون إلى الحد الأدنى من الموارد، بما في ذلك الطعام ومسكنات الألم وحتى المأوى.

وصف «بيريس» الوضع بأنه غير مسبوق في تاريخ عمله مع الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن حجم المعاناة والحرمان الذي يتعرض له أطفال غزة لم يشهد له مثيل حتى في أسوأ الكوارث التي تعاملت معها المنظمة على مستوى العالم.

وأكد أن عمل الأمم المتحدة أصبح محدودًا للغاية في غزة، بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية وسط استمرار الحرب والتجويع وانهيار البنية التحتية.

ولفت إلى أن الأطفال بغزة لا يملكون مكانًا آمنًا يلجأون إليه.