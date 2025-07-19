 روسيا تشن موجة هجمات جديدة بالطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تشن موجة هجمات جديدة بالطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا

كييف - د ب أ
نشر في: السبت 19 يوليه 2025 - 9:47 ص | آخر تحديث: السبت 19 يوليه 2025 - 9:47 ص

شنت روسيا هجوما جويا جديدا واسع النطاق على أوكرانيا يوم الجمعة، مستخدمة مزيجا من الطائرات المسيرة القتالية والصواريخ.

وقال مسئولون إن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من اعتراض عدة طائرات مسيرة كانت متجهة إلى كييف في المساء، بينما ظلت عشرات الطائرات المسيرة الروسية الأخرى في المجال الجوي الأوكراني.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أطلقت صواريخ باليستية متعددة على أهداف بالقرب من مدينة دنيبرو جنوب شرق البلاد.

وأفادت تقارير غير مؤكدة بأن قاذفات استراتيجية روسية قد تم نشرها أيضا. يذكر أن هذه الطائرات قادرة على إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى.

وتخوض أوكرانيا حربا مع روسيا منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتستهدف روسيا بانتظام البنية التحتية والمدن في عمق الأراضي الأوكرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

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