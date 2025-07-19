أوكرانيا تجلي 43 من مواطنيها بعد ترحيلهم من روسيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، إجلاء 43 من مواطني بلاده طردوا مؤخرا من روسيا وكانوا محتجزين في منطقة العبور على الحدود مع جورجيا في ظروف قاسية.

وكان 56 أوكرانيا على الأقلّ، معظمهم من السجناء الذين أمضوا محكوميتهم في روسيا وطلبت منهم موسكو مغادرة أراضيها، محتجزين في مركز تحت الأرض بالقرب من معبر داريالي، بحسب ما أفادت منظمة "فالنتيرز تبليسي" التي تعنى بمساعدة اللاجئين الأوكرانيين وكالة فرانس برس في أواخر يونيو.

وكتب وزير الخارجية آندريه سيبيجا في منشور على منصة إكس، أنه تمّ إجلاء 43 مواطنا، بمن فيهم السجين السياسي السابق آندريه كولومييتس عبر مولدافيا.

وأضاف أن كثرا منهم لا يحملون أوراقا ثبوتية وأن آخرين ما زالوا محتجزين في ظروف صعبة عند الحدود.

وقالت ماريا بيلكينا المسئولة عن منظمة "فالنتيرز تبليسي" إن ظروف هؤلاء غير إنسانية وهم محرومون من مواد أساسية، مثل الغذاء والمياه والصرف الصحي.

وأضافت أن بعضهم يعاني مشكلات صحية لا سيّما إصابات مشبوهة بالسلّ وفيروس الإيدز (إتش آي في).

وتسرّع روسيا من وتيرة عمليات الترحيل بسبب تغييرات في قوانين الهجرة الجورجية تدخل حيّز التنفيذ في سبتمبر وترمي إلى تشديد شروط الدخول إلى أراضي البلد، بحسب بيلكينا.

وأشارت إلى أن تغييرا أخيرا في السياسة تسبّب في تأخير إجراءات دخول الأوكرانيين إلى جورجيا، بمن فيهم من يحملون جوازات سفر بيومترية، حتّى لو لم تغلق تبليسي رسميا حدودها في وجه الأوكرانيين.

وكتب وزير الخارجية في منشوره، أن روسيا تجعل من طرد المواطنين الأوكرانيين عبر جورجيا سلاحا، داعيًّا موسكو إلى نقل الأوكرانيين المرحّلين مباشرة إلى الحدود مع أوكرانيا.

ولا يُعرف تحديدا عدد الأشخاص المحتجزين عند الحدود الجورجية.

ولا يضمّ المركز الواقع تحت الأرض سوى 17 سريرا ويقبع البعض فيه منذ أسابيع عدّة، بحسب "فالنتيرز تبليسي".

وتتوقّع منظمات حقوقية أخرى نقل حوالى 800 أوكراني إضافي إلى الحدود في الأسابيع المقبلة.