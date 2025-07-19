منظمة المحامين الأوروبيين: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بغزة وتمنع السلام في المنطقة

قالت باربارا سبينالي، نائب رئيس منظمة المحامين الأوروبيين للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة يمثل أعمالاً عدوانية ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان.

وأضافت خلال مداخلة من روما مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تلك الانتهاكات تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلام في المنطقة، وتُعد خرقًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأوضحت أن إسرائيل لا تحترم قرارات الأمم المتحدة، ولا تلتزم بالقوانين الدولية التي تحمي الأفراد.

واعتبرت أن الوضع في غزة كارثي بمعنى الكلمة، في ظل استمرار الحصار والقصف المتعمد على المدنيين، ومنع المساعدات الإنسانية من الدخول، رغم الحاجة الماسة لها.

وأعربت عن قلقها الشديد من السماح فقط بدخول المساعدات عبر مؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيًا، والتي وصفتها الأمم المتحدة وناشطون حقوقيون بأنها "مصائد موت".

وأشارت إلى أن الهجمات تطال المدنيين حتى أثناء محاولاتهم الحصول على المعونات، ما يجعل غزة خالية تمامًا من أي مكان آمن.

واختتمت سبينالي حديثها بالتأكيد على أن ما يحدث في غزة "إبادة جماعية موثقة"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لفتح المعابر وتطبيق القانون الدولي.

وتابعت: "ما لم يتوقف العدوان وتُحمى حقوق الإنسان، فلن يكون هناك سلام، والعالم كله مدعوٌ الآن للوقوف مع الفلسطينيين".