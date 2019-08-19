أشاد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بالتقرير الذي أصدرته مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، والذي أثنت فيه على الاقتصاد المصري.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن «هذا التقرير الدولي ليس الأول من نوعه»، مشيرًا إلى صدور تقارير مشابهة من مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ للإشادة بالاقتصاد المصري.

وأضاف أن «مثل هذه التقارير تعتبر بمثابة مؤشر طيب ومكسب كبير»، مرجعًا السبب في ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتنفيذه.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تقريرًا أصدرته مؤسسة هارفارد للتنمية الاقتصادية، توقع نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.



