محافظ سوهاج: إزالة 924 حالة تعد ضمن الموجة الـ13 لاسترداد حق الشعب

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، عن إزالة 924 حالة تعد بالبناء والزراعة على أملاك الدولة التابعة لجهات الولاية والوحدات المحلية، ضمن الموجة الـ13، والتي بدأت 24 يوليو الماضي، لاسترداد حق الشعب وإزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة.

وكشف الأنصاري عن إزالة 850 حالة تعد بالبناء على مساحة 100 ألف و322 مترا مربعا من أملاك الدولة، وإزالة 74 حالة تعد بالزراعة على مساحة 316 فدانا و6 قراريط و10 أسهم أملاك دولة، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة، بالتنسيق مع كل الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المراكز والمدن والقرى.

ودعا محافظ سوهاج، جميع المواطنين الجادين في تقنين أوضاع أراضي الدولة، بسرعة إنهاء الإجراءات.