تراجع سهم شركة الاستثمار الأمريكية التي تدير شبكات مرافق "باسيفيك جاز أند إلكتريك" (بي.جي أند إي كورب) بشدة في تعاملات اليوم الاثنين، بعد صدور حكم قضائي يفتح الباب أمام ملاحقة الشركة بدعاوى تعويضات تصل إلى 18 مليار دولار لضحايا حرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سهم الشركة الموجودة في ولاية كاليفورنيا بنحو 30% إلى 05ر10 دولار في تعاملات اليوم، وهو أكبر تراجع للسهم خلال تعاملات يوم واحد منذ إعلان اعتزامها تقديم طلب لإشهار إفلاسها في منتصف يناير الماضي. كما تراجعت قيمة سندات "بي.جي أند إي".

كان قاضي التفليسة الأمريكي "دينيس مونتالي" قد رفع يوم الجمعة الماضي التجميد عن الدعاوى القضائية المرتبطة بالحرائق التي شهدتها كاليفورنيا عام 2017 وأسفرت عن مقتل 22 شخصا وتدمير أكثر من 5600 مبنى في مقاطعتي سنونوما ونابا. ويفتح قرار القاضي الباب أمام ضحايا الحرائق لإقامة دعاوى ضد "بي جي أند إي" وبدء الاستعداد للمحاكمة.

وذكرت بلومبرج أن قرار القاضي هو أحدث نبأ سلبي للشركة التي تقدمت في أواخر يناير الماضي بطلب للحماية من الإفلاس وفقا للفصل الحادي عشر من قانون الشركات الأمريكي، والتي تواجه التزامات بمليارات الدولارات نتيجة الحريق الدامي التي يشتبه في أن إحدى معداتها كانت السبب في اشتعاله.

كان مراقب خارجي معين من جانب المحكمة الأمريكي قد ذكر في الأسبوع الماضي أن "بي جي أند إي" فشلت في قص الأشجار في المناطق المعرضة للاحتراق بالطريقة المناسبة، في الوقت نفسه أجبر أحد القضاة الشركة على الرد على تقرير صحيفة وول ستريت جورنال بأن الشركة أجلت أعمال الصيانة لمعداتها التي كانت موجودة بالقرب من نقطة بدء أكثر حرائق كاليفورنيا دموية